بلماضي يستدعي بدران لتعويض غياب عبد اللاوي

إستدعى الناخب الوطني جمال بلماضي مدافع وفاق سطيف عبد القادر بدران للإنضمام إلى تربص المنتخب الوطني الذي ينطلق اليوم بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وجاء إستدعاء مدافع وفاق سطيف لتعويض غياب المدافع أيوب عبد اللاوي الذي تلقى إصابة مع فريقه أف سي سيون السويسري.

وعتبر عبد القادر بدران اللاعب المحلي الوحيد في قائمة الناخب الوطني رابح ماجر الذي فاجئ الجميع بإستدعائه 25 لاعب ينشطون خارج أرض الوطن تحسبا لمواجهة منتخب غامبيا يوم 08 سبتمبر الجاري.