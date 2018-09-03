بوحجة: عهد المراحل الانتقالية بالجزائر قد ولى

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, السعيد بوحجة, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن "الوصول الى السلطة بالجزائر يتم عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور وأن عهد المراحل الانتقالية قد ولى".

لدى افتتاحه للدورة العادية للمجلس، أوضح بوحجة أن "عهد المراحل الانتقالية قد ولى في الجزائر التي ضحى عشرات الآلاف من شهداء الواجب الوطني من أجل إنقاذ مؤسساتها السياسية" مبرزا أن الاختيار الديمقراطي "راسخ في بلادنا والوصول إلى السلطة يتم عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور ومن خلال إرادة الشعب الذي لا جدال في سيادته".

وأضاف أن الجزائر التي "انتصرت على التقتيل والتخريب وخرجت من العزلة الدولية وولى فيها زمن المخاوف والمتاهات الانتقالية هي اليوم دولة مؤسسات" حيث أنها استجمعت تمام سيادتها الشعبية عن طريق الاحتكام إلى إرادة الشعب دون سواه".

وواصل القول أن" بلادنا قد أرست نظاماً مؤسساتياً قائماً على الإرادة الشعبية والاحتكام إلى الدستور ولذا فإن الحديث الذي يردده البعض عن" جمعية تأسيسية قد تجاوزه الزمن" وأن أحسن رد على الأصوات المتشائمة هو حشد العزائم ومواصلة تعزيز أركان دولة الحق والقانون.

وقال في هذا السياق أن الجيش الشعبي الوطني، هذا "الجيش الجمهوري جيش كل الجزائريين الذي يرفض الزج به في الصراعات السياسية يدين بالولاء لفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كما أنه يعرف جيدا نطاق مهامه الدستورية".

وأوضح أن سليل جيش التحرير الوطني الذي يخطو خطوات مشرفة على درب القوة والاحتراف "يؤدي دوره الريادي باقتدار وإخلاص في خدمة المصالح العليا للأمة وضمان النظام الجمهوري للدولة والالتزام بمهامه المنوطة به دستوريا بكل مسؤولية".

وأعتبر بوحجة أن ما ينشر من آراء وتخمينات وإشاعات مسمومة ليس سوى "أداة لزرع الخوف في النفوس ومحاولة إعطاء صورة مشوهة عن مؤسسات الدولة" مضيفا أن الهدف من ذلك هو "ضرب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري وإضعاف قدرات بلادنا على مغالبة التحديات العاجلة".