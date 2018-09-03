نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال إفريقيا في زيارة إلى الجزائر
من المنتظر أن يزور فريد بلحاج نائب الرئيس الجديد للبنك الدولي، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجزائر ،في أول زيارة له بعد تعيينه.
وهذا في الفترة الممتدة ما بين 4 الى غاية7 من شهر سبتمبر الحالي، حيث سيلتقي مع المسؤولين الجزائريين ، من وزارات المالية والداخلية والنقل والبنك المركزي .
وتولى فريد بلحاج مهام الرئيس السابق لديوان رئيس البنك الدولي، الذي تولى إدارة نشاطات البنك، في عدة بلدان من منطقة الشرق الأوسط.
و شمال إفريقيا، مهام حقوقي للجزائر و مصر و إيران ،و الأردن و المغرب و تيلاند.
وكان البنك الدولي قد عبر في عرضه الموجز على أن الجزائر، الثالثة اقتصاديا في منطقة مينا ، و القوة الدافعة في المغرب العربي. وتعتبر جزءا من بعض البلدان ،التي توصلت إلى التخفيف من حدة الفقر إلى 20 % في 20 سنة، و التحقت بذلك بمجموعة من البلدان التي لها مستوى تطور بشري مرتفع.
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