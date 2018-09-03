أمريكا تقترح على الفلسطينيين إقامة كونفدرالية مع الأردن

طرح مسؤولون أمريكيون يعملون على وضع خطة للسلام بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين فكرة إقامة كونفدرالية مع الأردن على الرئيس محمود عباس، كما أعلنت ناشطة في منظمة إسرائيلية غير حكومية بعد لقائها عباس، الأحد.

وأبلغ عباس خلال اجتماع مع نشطاء حركة “السلام الآن” الإسرائيلية في رام الله فحوى محادثات أجراها مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوث الرئيس الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، حسب ما ذكرت هاغيت عوفران لوكالة فرانس برس.

ونقلت عوفران عن عباس قوله، إنه أبلغ المسؤولين الأمريكيين أنه سيكون مهتماً فقط إذا كانت “إسرائيل” أيضاً جزءاً من هذا الاتحاد الكونفدرالي.

وليس واضحاً متى جرت هذه المحادثة رغم أن عباس يرفض مقابلة الأمريكيين منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال في ديسمبر الماضي.

من جهته، أكد مكتب عباس اجتماع، الأحد، مع نشطاء السلام، ولكن ليس التعليقات حول الكونفدرالية.

كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحات عباس حول اقتراح الكونفدرالية.

وعبرت الحكومة الأردنية عن رفضها للحديث الدائر بشأن ربط الأردن بالضفة الغربية عبر نظام كونفدرالي وقالت إن الأمر “غير قابل للنقاش”.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، إن “ربط الأردن بالضفة الغربية غير قابل للنقاش وغير ممكن”. وأضافت غنيمات: “موقف الأردن من حل الدولتين ثابت وواضح”.

وأكدت عوفران، أن عباس لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

ويفضل البعض في اليمين الإسرائيلي إقامة كونفدرالية فلسطينية أردنية كوسيلة لتفادي منح وضعية الدولة الكاملة للفلسطينيين في الوقت الراهن.

في تسوية مثل هذه، يمكن لـ”إسرائيل” أيضاً أن تتجنب تحمل مسؤولية 3.5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت عوفران لفرانس برس، إن رد عباس كان طريقة لنسف الاقتراح لأن “إسرائيل” سترفض على الأرجح الانضمام إلى هذه الكونفدرالية.

ونقلت عن عباس قوله مع التشديد على أنها تنقل كلامه بحرفيته: “قال إن كوشنر وغرينبلات سألاه +إذا كان موافقاً على اتحاد كونفدرالي مع الأردن+”.

وتابعت “قال +سأوافق على كونفدرالية مع الأردن وإسرائيل فقط++”.

وغالباً ما يلتقي عباس نشطاء السلام الإسرائيليين والسياسيين اليساريين.

وضم اجتماع، الأحد، أعضاء من حركة “السلام الآن” وغيرها من المنظمات بالإضافة إلى نائبين في الكنيست.

ويعتبر القادة الفلسطينيون، أن إدارة ترامب منحازة بشكل صارخ لصالح “إسرائيل”.

وأكدت عوفران، أن عباس تحدث أيضاً عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين خلال اجتماع، الأحد.

وقالت إن عباس ذكر خلال الاجتماع أنه لن يدفع باتجاه حل من شأنه أن “يدمر إسرائيل”، ولكن من أجل التوصل إلى حل وسط يمكن الاتفاق عليه.

إلا أن سلطات الاحتلال تطلب من الفلسطينيين التخلي عن حق العودة.