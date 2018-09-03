رحلة بحث عن وثائق باللغات الأجنبية في مصالح الحالة المدنية

رغم تعهدات وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالقضاء على البيروقراطية وعصرنة الإدارة العمومية، وتسهيل عملية الحصول على وثائق الحالة المدنية، لا يزال المواطن الجزائري يواجه صعوبات في استخراج بعض الوثائق، وتكوين الملفات الإدارية، حيث اشتكى جزائريون، بينهم مغتربون قدموا للجزائر خلال هذه الصائفة من فقدان نسخ الوثائق المكتوبة بالفرنسية والانجليزية في مصالح الحالة المدنية، كشهادة الحياة وشهادة الإقامة، وشهادة الميلاد.

وأدّى انعدام تواجد مثل هذه الوثائق عبر بلديات الوطن إلى حالة من التذمّر جراء العراقيل والتأخر في تكوين ملفات تطالب بها الإدارات في بلدان خارجية مثل فرنسا وألمانيا واسبانيا وبريطانيا، وهي ملفات تتعلق بمعاشات أو بتبرير غياب عن العمل، أو وفاة، حيث راسلت السلطات الفرنسية مؤخرا قدامى المحاربين الجزائريين الذين عملوا في الجيش الفرنسي، وأراملهم، لتحيين ملفاتهم المتعلقة بالمعاشات قبل نهاية ديسمبر القادم، ولتكوين هذه الملفات احتاج هؤلاء إلى نسخ شهادة الحياة والإقامة باللغة الفرنسية، غير أنها غير متوفرة في مصالح الحالة المدنية، باستثناء بلدية الجزائر العاصمة.

وأكد رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، في اتصال بالشروق، أن نسخ شهادات الميلاد، والوفاة والحياة، والإقامة، أصبحت مطلوبة جدا في الآونة الأخيرة، يحتاجها الكثير من المغتربين في تكوين ملفات إدارية، أو تبرير غيابهم عن العمل في الخارج، بشهادة وفاة لأحد أفراد العائلة مكتوبة بالفرنسية، وقال إن عائلة توفي ابنها مولود في الخارج، فاحتاجت نسخة شهادة وفاة بالفرنسية، وأوضح بطاش أن بلدية الجزائر العاصمة تتوفر على وثائق الحالة المدنية بالفرنسية، حيث اتخذتها وزارتا الداخلية والخارجية كنموذج قبل تعميم ذلك على باقي بلديات الوطن خلال الأيام القادمة.

ومن جهته، قال الأستاذ يوسف أعراب مترجم رسمي للغة العربية والفرنسية، إن وثائق الحالة المدنية التي يحتاجها الجزائريين لتكوين ملفات تطلبها الإدارة الفرنسية وغيرها من إدارات أجنبية، أصبحت ترهق الكثير، وتجعلهم يدفعون مبالغ مالية لترجمتها من العربية إلى اللغات الأخرى، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية بين فرنسا والجزائر لقبول وثائق الحالة المدنية مترجمة ومختومة من طرف المترجم ودون مرورها على وزارة الخارجية.

للإشارة فإن بعض أرامل قدامى المحاربين في الجيش الفرنسي، كشفن للشروق، عن دفعهن مبالغ تتراوح بين 2000 دج و3000 دج لترجمة شهادتي الحياة والإقامة، حيث تم التأكيد لهن أن مصالح الحالة المدنية سوف توفرها قبل نهاية السنة.