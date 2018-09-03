كوندور يفوز بمشروع لتزويد المدارس الجزائرية بالطاقة الشمسية

يدخل مجمع كوندور الشركة الجزائرية المتخصصة في الصناعات الإلكترونية، مجال صناعة وتركيب لوحات الطاقة الشمسية، ضمن مشروع شراكة مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بتموين المدارس بالطاقة الشمسية.

وأعلن عبد الرحمان بن حمادي الرئيس المدير العام لمجمع كوندور خلال مشاركته في معرض برلين للتكنولوجيات الحديثة في المانيا، عن المشروع الذي فاز به المجمع وهو تزويد المدارس الجزائرية بالطاقة الشمسية.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قد أكد في وقت سابق أن المدارس والمساجد من أبرز الهيئات التي تستهلك الطاقة الكهربائية بشكل كبير، حيث تعمل الجزائر على التحول إلى الطاقة الشمسية من أجل ترشيد الاستهلاك والحد من المصاريف الكبيرة الموجهة إلى الاستهلاك الطاقوي.