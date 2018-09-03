التين يصل عتبة 400 دج للكلغ لأول مرة بأسواق البويرة

سجلت لأول مرة أسعار التين ارتفاعا رهيبا بالأسواق وبالمحلات التجارية بولاية البويرة حيث وصلت عتبة 400 للكغ الواحد وهذا بسبب قلة الإنتاج.

وحسب التجار فإن سبب ارتفاع أسعار التين في المحلات التجارية والأسواق خلال هذا الموسم، يعود بالدرجة الأولى إلى الأمطار الغزيرة التي تهاطلت أواخر فصل الربيع، ما أثر على الأشجار المثمرة خاصة التين، كونها كانت في طور الإزدهار قبل مرحلة التلقيح، ما أدى إلى سقوطها، بالإضافة إلى الهجومات المتتالية لحيوانات القردة التي اتخذت من أشجار التين غذاء لها، مكبدة سكان القرى خسائر فادحة، وهي الحوادث التي خلفت الرعب في وسط السكان الذين لم يتمكنوا من مقاومة هجومات القردة والدفاع عن بساتينهم.

وكان خلال السنوات الأخيرة سكان قرى ومداشر البويرة يفتخرون بأشجار التين أو “البخصيص” أو “لخريف “(وهو الاسم المحلي للتين الطازج)، التي تحيط بأراضي كثيرة، وتعتمد العديد من العائلات على التين كمصدر رزق لها خلال موسمه لسنوات طويلة، والتين عنوان لتراثها التي تتغنى به كل قرية خلال كل صيف، وتعتبر ثمرة التين البويري من أجود أنواع التين وطنيا لاعتبارات مناخية وجغرافية ونمو أشجارها ضمن هذه الشروط البيئية الملائمة.

وعادة موسم جني التين بقرى القبائل أشبه بموسم الزيتون، حيث تقوم العائلات بالاعتناء بالأشجار طيلة العام لحين الموسم الذي ينشغل الأهالي فيه وبالعناية بثمرات التين حتى تنضج بسرعة من خلال وضع الزيت على كل حبة، وينشغل الأطفال والنسوة بقطفها.

ومن أشهر أصناف التين المعروفة بالبويرة هي العناقي، ويمتاز بعنقه الطويل، وحلاوته العالية، ويزرع بكثرة بأغلبية القرى، وهناك العسالي وهو شجر يتضخم كثيراً وثمره كبير في الغالب، أشهب اللون من الداخل بعد نضجه، وسمي بالعسالي من العسل، يمتاز بعلو حلاوة ثماره، وبظهور نقطة من السائل الحلو على رأس الثمرة الناضجة، أما الخضاري، يكبر أكثر من صنف العسالي، ويتضخم، وخاصة إذا كان في أرض ذات ماء يستقي منها وثمره منبسط الرأس، متوسط الحلاوة، لونه أخضر، ولذلك يقطف ثمره في الصباح الباكر، والبياضي، ثماره أصغر من الخضاري والعسالي، حلوة المذاق، حبته كروية تميل إلى الخشونة قليلاً قبل النضج، وسمي كذلك لبياض ثماره (أخضر يميل إلى البياض أكثر من باقي الأصناف، وتطول القائمة في أصناف أخرى تحمل صفات ثانية يتميز فيها كل نوع عن غيره من الثمار، كالموازي، والسوادي، وغيرها من الأنواع الأخرى.