إفتتاح الدورة البرلمانية اليوم وهذه أهم مشاريع القوانين التي ستناقشها

افتتحت اليوم الدورة البرلمانية، والذي ستتناول العديد من المشاريع التي كانت عالقة ، كما سيتم مناقشة مشروع قانون المالية 2019 .

وقد عرض النائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني أحمد زغدار ، أهم المشاريع التي سيتم عرضها خلال هذه الدورة ابتداءا من قانون المالية 2019 .

وقال زغدار في تصريح للنهار، ان مشروع قانون المالية 2019 ،أنه في المراحل الآخيرة ، وسيعرض على البرلمان نهاية الشهر الحالي ، مشيرا أنه لايتضمن ضرائب على المواطن ، ويتعلق أساسا بالمشاريع التي كانت مجمدة ورفع التجميد على بعض الولايات في قطاع التربية والصحة .

كما سيكون قانون تسوية الميزانية والمصاريف التي كانت في تلك السنة ضمن المشاريع التي سيم مناقشتها .

كما أضاف النائب، أنه سيتم دراسة قانون التآمينات وهو موجود على مستوى الوزارة، إلى جانب قانون الطاقة النووية .

كما سيعرض على نواب البرلمان قانون النظام الداخلي للبرلمان ، إضافة الى وقانون العمل الذي سيكون آخر سنة .