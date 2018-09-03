إفتتاح الدورة البرلمانية اليوم وهذه أهم مشاريع القوانين التي ستناقشها

إفتتاح الدورة البرلمانية اليوم وهذه أهم مشاريع القوانين التي ستناقشها

افتتحت اليوم الدورة البرلمانية، والذي ستتناول العديد من المشاريع التي كانت عالقة ، كما سيتم مناقشة مشروع قانون المالية 2019 .

وقد عرض النائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني أحمد زغدار ، أهم المشاريع التي سيتم عرضها خلال هذه الدورة ابتداءا من قانون المالية 2019 .

وقال زغدار في تصريح للنهار، ان مشروع قانون المالية 2019 ،أنه في المراحل الآخيرة ، وسيعرض على البرلمان نهاية الشهر الحالي ، مشيرا أنه لايتضمن ضرائب على المواطن ، ويتعلق أساسا بالمشاريع التي كانت مجمدة ورفع التجميد على بعض الولايات في قطاع التربية والصحة .

كما سيكون قانون تسوية الميزانية والمصاريف التي كانت في تلك السنة ضمن المشاريع التي سيم مناقشتها .

كما أضاف النائب، أنه سيتم دراسة قانون التآمينات وهو موجود على مستوى الوزارة، إلى جانب قانون الطاقة النووية .

كما سيعرض على نواب البرلمان قانون النظام الداخلي للبرلمان ، إضافة الى وقانون العمل الذي سيكون آخر سنة .

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