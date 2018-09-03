بالصور..الشركة الجزائرية لصناعة السيارات بتيارت تسلّم 150 سيارة مرسيدس للنقل المدرسي

قامت اليوم الإثنين ، الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة “مرسيدس بنز” «SPA SAFAV-MB» بتيارت بالناحية العسكرية الثانية.

بتسليم (150) وسيلة نقل من نوع SPRINTER 515 CDI ذات (23 مقعدا) للنقل المدرسي، لفائدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

لاسيما ونحن على أبواب الدخول المدرسي 2018-2019.

وجاء تسليم هذه الطلبية في أجالها المحدّدة ليؤكّد التزام واحترافية الشّركـة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز بتيارت.

وقدرتها على الإستجابة لمختلف طلبات زبائنها سواء من حيث الكمية أو نوعية منتجاتها.

وذلك، تجسيدا للأهداف المسطّرة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الرامية إلى تقوية النسيج الاقتصادي الوطني وتفعيل الصناعة الوطنية.