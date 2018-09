أليانس للتأمينات،شركة مواطنة تسعد دوما بمرافقة زبائنهاالكرام في المناسبات،تتمنى دخولا اجتماعيا ومدرسيا موفقا للجزائريين.دوما في الاستماع لاحتياجات السوق، وملتزمة كليا بالاستجابة لها، المؤمن المفضل لدى الجزائريين، بصدد إطلاق منتوجات جديدة من أجل سد الاحتياجات الخاصة بكل فرد، وبهذا مرافقة زبائنها الكرام طوال الموسم الاجتماعي 2018/2019.في هذا الصدد، يجدر التذكير بأنه بحوزتها على منتوجات و خدمات عديدة و متعددة،و التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي للشركة www.allianceassurances.com.dzو عبر صفحتها الرسميةعلى الفايسبوك،المؤمن المفضل لدى الجزائريين دائم التميز بطابع الإبداع الذي يطغى على منتوجاته الجديدة،الميزة التي تمكنه من الاستجابة للطلبات الأكثر تميزا في سوق تتسم بالتطلب و التعقيد.الشيء الذي من شأنه أن يسد احتياجات الخواص، الاحترافيين و كذا الشركات وكل الميزانيات،على غرار المولود الأخير لأليانس للتأمينات, أوتوتونزان في سابقة من نوعها فيما يخص خدمة المساعدة خارج الديار، و التي رافقت بجدارة طوال الموسم الصيفي 2018المصطافين الجزائريين إلى تونسو بأسعار مغرية.كما يجدر الذكر أنه باعتمادها على260 وكالة تجارية موزعة على جل التراب الوطني،في الخدمة من السبت إلى الخميس من30 سا8 صباحا إلى 17سا،و على خدمة المساعدة الهاتفية لفرعها أ.ت.أ (ATA) ، المتوفرة على مدار الساعة و الأسبوع، على الرقم 021 379 379 و كذا على فرعيها الآخرين أورافينا(ORAFINA) و ريل إستايت,(Real Estates)أليانس للتأمينات تستثمر في الوسائل التقنية و المادية الكبرى من أجل الظفر بولاء و ثقة زبائنها.في الأخير، أليانس للتأمينات تتمنى دخولا اجتماعيا موفقا للشعب الجزائري، وموسما دراسـيا مكللا بالنجاح ل 8 ملايين تلميذ المسجلين في الأطوار التعليمية الثلاثة.

