نائب رئيس البنك الدولي في زيارة للجزائر

يقوم نائب الرئيس الجديد للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا)، التونسي فريد بلحاج، بزيارة إلى الجزائر من 4 إلى 7 سبتمبر، وهي الأولى من نوعها منذ تعيينه في جويلية المنصرم على رأس قسم شؤون إفريقيا و الشرق الأوسط لمؤسسة بروتن وودز.

و من المرتقب أن يلتقي فريد بلحاج بمسؤولين من وزارات المالية والداخلية و النقل والبنك المركزي بمناسبة هذا التواصل الأول من نوعه مع السلطات الجزائرية.

و للجزائر بصفتها دولة غير مقترضة علاقات شراكة مع مؤسسة بروتن وودز من خلال خدمات الاستشارة للاستجابة لطلبات المساعدة التقنية دعما لأولويات التنمية الوطنية.

و حسب بطاقية خاصة بالجزائر مستحدثة من قبل البنك الدولي في أفريل المنصرم، تتمحور هذه الشراكة منذ 2010 حول 10 عمليات خاصة بالمساعدة التقنية في 6 قطاعات على غرار الفلاحة و التنمية الريفية و المالية و مناخ الاستثمار و الحماية الاجتماعية و التسيير المندمج لمناطق الصحراء.

و تتمم خدمات الاستشارة هذه بنشاطات التحليل و المساعدة التقنية المقدمة في إطار إصلاح الدعم و الشُعب الفلاحية (الحليب) و التنمية الريفية و بالموازاة حول تحسين تسحين بيئة الأعمال و مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال (دوينغ بيزنس).

و أشار البنك الدولي في عرضه الموجز إلى أن الجزائر، الثالثة اقتصاديا في منطقة مينا و القوة الدافعة في المغرب العربي، تعتبر جزءا من بعض البلدان التي توصلت إلى التخفيف من حدة الفقر إلى 20 % خلال 20 سنة"، و التحقت بذلك بمجموعة من البلدان التي لها مستوى تطور بشري مرتفع.

و أكد البنك الدولي أن أكبر تنويع للاقتصاد سيساعد الجزائر على الدخول في مسار النمو المستدام و خلق مناصب الشغل.