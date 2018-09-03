الجوية الجزائرية: إقتناء 20 طائرة جديدة سنة 2020

أفاد رضا طوبال صغير رئيس قسم الشؤون العامة بالجوية الجزائرية، أنه تم إعداد مخطط إستراتيجي من أجل إقتناء طائرات جديدة سنة 2020.

مشيرا خلال إستضافته في حصة قهوة وجرنان، أنه سيتم إقتناء 20 طائرة جديدة تتناسب مع المطار الدولي الجديد

الذي سيفتح قريبا، كما أن الطائرات سيتم توزيعها على باقي المطارات الكبرى بالجزائر.

أما فيما يخص الخدمات التي تقدمها الجوية الجزائريةفاعترف ذات المتحدث بأنه يتخللها بعض النقائص.

غير أن الجوية الجزائرية عزمت على إتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين نوعية الخدمات التي ستظهر جليا للعيان بعد افتتاح المطار الجديد.

وفيما يخص السياسة المالية للمؤسسة فهي في استقرار وسنقيم الخسائر بعد 15 سبتمبر المقبل.