يوسف بلايلي يسجل مع الترجي ويقصى أمام الاتحاد الاسكندري في البطولة العربية

حجز الاتحاد الاسكندري المصري مقعدا له في دور الـ 16 من البطولة العربية لأندية الأبطال بكرة القدم، على حساب حامل لقب النسخة الماضية الترجي الرياضي التونسي، عقب تعادله معه بهدفين لكل منهما.

تقدم الترجي بهدف مبكر سجله الجزائري يوسف بلايلي، في الدقيقة السابعة من انطلاق المباراة.

ورد الفريق المصري بهدفين متتاليين عبر كل من، خالد قمر، ومحمد ناجى، في الدقيقتين (20، 44) على الترتيب.

ومن ثم سجل اللاعب الكاميروني فرانك كوم هدف التعادل الثاني للفريق التونسي، في الدقيقة 52 من زمن اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، على ملعب رادس.

وتفوق فريق الاتحاد الاسكندري على الترجي بفضل قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة على ملعب الخصم، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل أيضا، ولكن بهدف لكل من الفريقين، في مصر.