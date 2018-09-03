إجراءات صارمة لحماية المدارس من الكوليرا

إلزام 9 ملايين تلميذ بغسل أيديهم قبل دخول الأقسام

أقرت وزارة التربية الوطنية برتوكولا خاصا بالنظافة والأمن الصحي على مستوى المؤسسات التعليمية للمراحل الثلاث، حيث أمرت بموجبه مدراء المؤسسات بالتنصيب الفوري لخلية النظافة والأمن الصحي بالتنسيق مع الأطباء قبل الدخول المدرسي المقرر يوم الخامس من سبتمبر الجاري. وألزمت هؤلاء بوجوب احترام كل ما ورد في البروتوكول.

أرسلت وزارة التربية تعليمة الى مديري التربية ومفتشي الإدارة ومديري المؤسسات التربوية للمراحل التعليمية الثلاث ضمنتها برتوكول نظافة وأمن صحي، تلزم كافة المؤسسات التعليمية عبر الوطن باتباع الإجراءات التي تضمنها البروتوكول لضمان وسط مدرسي صحي ونظيف وآمن.

وجاء في التعليمة أنه “تنفيذا لتعليمات وزيرة التربية الوطنية القاضية بمواصلة تنظيم الحياة المدرسية واستمرار المجهود المبذول لتقييس الإجراءات قصد توحيد وتفعيل الأداءات وعقلنتها وذلك بسن برتوكولات يستند إليها، ترمي الى إضفاء المزيد من الفعالية والجاهزية لتنظيم وترقية المرفق العام وديمومته، تم وضع برتوكول خاص بالنظافة والأمن الصحي على مستوى المؤسسات التربوية يهدف الى تنظيم الجوانب المتعلقة بالنظافة والصحة وتأمين بيئة مدرسية خالية من المخاطر والأضرار التي تنجم عن غياب النظافة، وذلك استنادا إلى ما خلص اليه فوج العمل المشكل من مفتشين ومديري مؤسسات تعليمية”.

وأشارت الوزارة الى الإجراءات التي يتضمنها البروتوكول والواجب اتباعها لضمان وسط مدرسي نظيف، صحي وآمن، مطالبة في هذا الشأن مدراء التربية ومدراء المؤسسات التربوية التقيد بالاطلاع الجيد على مضمون البرتوكول الخاص بالنظافة والعمل على التنصيب الفوري لخلية النظافة والأمن الصحي وموافاتها بمحضر تنضيب في أجل اقصاه يوم أمس 2 سبتمبر 2018.

كما دعت الوزارة في تعليمتها الى الاحترام الصارم والملتزم بما ورد في البروتوكول خصوصا ما تعلق بالمراحل المحددة لاسيما مرحلة ما قبل الدخول المدرسي وأثناء الدخول المدرسي، مطالبة ايضا بالنشر الواسع للبرتوكول المرفق على مستوى كل المؤسسات التعليمية للمراحل التعليمية الثلاث.

وشددت الوزارة على وجوب إشراك الفئات الأخرى الواردة في بروتوكول خلية النظافة والأمن الصحي، إلى جانب مديري المؤسسات والمفتشين ويتعلق الأمر أساسا بمستشاري التغذية المدرسية ومستشاري الإرشاد والتوجيه المدرسي وأطباء وحدات الكشف والمتابعة وجمعيات أولياء التلاميذ. وطلبت الوزارة من جميع المعنيين السهر على التنفيذ الصارم والمسؤول والحرص الشديد على تجسيد مضمون البروتوكول.

كما طالبت مديري التربية بوجوب موافاة مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعيي بالإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية كلما دعت الضرورة الى ذلك بإشعارين أولهما في منتصف النهار والثاني في حدود الساعة الخامسة مساء من أجل تقييم العملية دوريا.

ووجهت الوزارة تعليمات قبل وأثناء الدخول المدرسي كتنظيم جلسة عمل تضم موظفي المؤسسة لتقديم البرتوكول ولقاء مع جميعات أولياء التلاميذ للمساهمة والتحسيس مع القيام بتنظيف المواقع المستهدفة من دورات مياه وخزانات المياه بأنواعها والمحيط مع إنجاز مطويات وملصقات تتضمن رموزا وصورا قصد التحسيس بالنظافة والأمن الصحي عبر المؤسسات التربوية وغسل اليدين قبل دخول الاقسام وبعد الوجبات والتكفل الطبي بالحالات المكتشفة بصفحة استعجالية وإشراك جمعيات أولياء التلاميذ في كل المراحل وتدفعهم للمساهمة بالمساعدات.

وتتكون خلية النظافة والأمن الصحي من الأمين العام للمديرية رئيسيا ورئيس مكتب النشاط الاجتماعي والصحة المدرسية والطبيب المنسق لوحدات الكف والمتابعة ومفتشي الإدارة ومفتش التغذية المدرسية ومدير مركز التوجيه. كما قررت وزارة التربية إرسال لجان تفتيش ومعاينة الى المؤسسات التربوية تسهر عليها مديريات التربية قصد التأكد من تطبيق القرارات الخاصة بالنظافة لتفادي انتشار وباء الكوليرا الذي تعرفه ست ولايات.

هذا في الوقت الذي تتابع فيه وزراة التربية الوضع بشكل مكثف على مستوى هذه الولايات الذي ظهر فيها المرض على غرار البليدة وتيبازة والعاصمة والمدية وعين الدفلى، وهذا من خلال الاتصال الدائم بمديريات التربية التي كانت قد اجتمعت منذ ايام بمدرائها قصد اعتماد تدابير خاصة لضمان عدم تنقل المرض من المواطنين الى المتمدرسين والاسرة التربوية.