فيغولي: “مُستعّد للدفاع عن ألوان بلدي”
أكد “سفيان فيغولي” عن استعداده لتمثيل الخضر وهو الذي سيكون حاضرا في التربص التحضيري للمنتخب الذي سينطلق اليوم الإثنين.
ونشر “سوسو” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “دائما مستعد للدفاع عن ألوان المنتخب الوطني”.
وأضاف: “أنا متحمس ومحفز، و فخر كبير أن أكون ضمن قائمة المنتخب الوطني”.
هذا وسيدخل المنتخب الوطني تربصه التحضيري في سيدي موسى اليوم الإثنين على أن يواجه المنتخب “الغامبي” يوم 08 سبتمبر المقبل.
??????Toujours prêt à défendre les couleurs de l’équipe nationale , à la fois déterminé , ambitieux et motivé , c’est un honneur de faire partie de la liste du sélectionneur #dz #teamdz #elkhadra #LesVerts #Algeria pic.twitter.com/ZZpWPZu7QM— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) 3 septembre 2018
شاركنا رأيك