تجارة ”المنقر” في أوجها بأسواق ولاية ورقلة

بلغت تجارة الرطب (التمر المبكر) الذي يطلق عليه محليا ”المنقر” أوجها هذه الأيام بأسواق الخضر والفواكه عبر بلديات ولاية ورقلة، كما لوحظ.

ويعرض باعة هذه الفاكهة الموسمية على المستهلكين، ويتم جلبها من مختلف بساتين وواحات النخيل المنتشرة عبر منطقتي وادي ميه (ورقلة) ووادي ريغ بتقرت، بأسعار تتراوح ما بين 100 و150 دج للكيلوغرام.

ويتم جني هذا الصنف من التمور الذي يتميز بلونه الأصفر أو البرتقالي وبمذاقه الحمضي والعسلي قبل نضجه الكامل في الصباح الباكر، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين جويلية ومنتصف سبتمبر.

وكما جرت عليه العادة لدى سكان ورقلة وعلى غرار مختلف مناطق الجنوب المنتجة للتمور يتم تناول المنقر طازجا مع الحليب أو اللبن.

تجدر الإشارة إلى أن معظم باعة هذه التمور وأغلبها من أصناف ”الغرس” وتيمجوهرت” و”ليتيم” وغيرها فلاحون أو شباب رغبوا في مزاولة هذا النشاط التجاري لتدعيم ميزانية أسرهم لاسيما من أجل تغطية مصاريف الدخول المدرسي.

ووفقا لإحصائيات المديرية الولائية للمصالح الفلاحية فقد بلغت كمية الإنتاج من التمور بمختلف أصنافها في إطار الموسم الفلاحي المنصرم (2016/2017) نحو 1.4 مليون قنطار.

ويتعلق هذا الإنتاج المحقق خاصة بأصناف التمور الأساسية المتمثلة في “دقلة نور” و”الغرس” و”الدقلة البيضاء”، مثلما جرى توضيحه.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية المصالح الفلاحية بمشاركة غرفة الفلاحة بورقلة حملة وقائية لمكافحة داء البوفروة (عنكبوت النخيل) وداء ”دودة التمر”.

وتوزعت عملية معالجة النخيل بين المعهد الوطني لحماية النباتات بالإضافة إلى متعاملين خواص وفلاحين، حيث جرى تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية الضرورية لضان نجاحها.

كما شملت هذه الحملة الوقائية أيضا تقديم إرشادات لفائدة الفلاحين تستهدف تحسين ظروف التكفل والعناية بالنخيل خاصة في ما يتعلق بالنظافة والمعالجة ذات الصلة بالصحة النباتية.

يذكر أن ولاية ورقلة التي تعد واحدة من بين أهم الولايات المنتجة للتمور من مختلف الأصناف والألوان والأذواق، تتوفر على ثروة نخيل يصل تعدادها إلى ما يقارب مليوني نخلة مثمرة مزروعة على مساحة إجمالية قوامها 25 ألف هكتار.