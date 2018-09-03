جماهير “مانشستر سيتي” توجه رسالة لـ “محرز”

وجهت جماهير “مانشستر سيتي” رسائل دعم للنجم الجزائري “رياض محرز” رغم المردود المتواضع الذي يقدمه لاعب “ليستر سيتي السابق.وأكدت جماهير “السيتيزن” أن “محرز” قادر على تقديم الإضافة وتنقصه فقط الثقة بالنفس وأخذ المبادرة.

وراح البعض يؤكد ان النجم الجزائري سيقول كلمته هذا الموسم في تشكيلة “غوارديولا” لكن في حالة واحدة، فهو يلعب بخجل كبير.

كما طالب جماهير “السيتي” من “محرز” أن يعمل بجهد ولا يكل ولا يمل حتى ينال مبتغاه، فالموسم لا يزال طويل.

من جهة أخرى، أكد مختلف النقاد في بريطانيا أن نجم “الخضر” بحاجة لهدف أو تمريرة حاسمة حتى يفجر طاقاته في السيتي.