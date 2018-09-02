إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنرست

سلم اليوم ارهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بولاية تمنرست بالناحية العسكرية السادسة.

ويتعلق الأمر بالارهابي عبد الله كلغلغ المدعو يعقوب حسان والإرهابي على ولد بادي كلغلغ المدعو ساعد .

الارهابان كانا ينشطان في الجماعات الارهابية منذ سنة 2010.

كان بحوزتهما مسدسان رشاشان من نوع كلاشنكوف و مخزنا ذخيرة.

هذه العملية التي تضاف إلى سلسلة النتائج النوعية المحققة ميدانيا.

تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.