باتنة تصدّر الخزف إلى الأردن

شرع المجمع الصناعي الخاص "سيرام ديكور" في ولاية باتنة بداية من اليوم الأحد في أول عملية تصدير للخزف المحلي (السيراميك) نحو الأردن بحضور ممثلي السلطات المحلية .

وانطلقت 10 حاويات محملة بما يزيد عن 13 ألف متر مربع من منتجات المصنع الجزائري كشحنة أولى نحو الأردن ، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مفتش التصفية و الفحص بمفتشية أقسام الجمارك بباتنة هشام بن الطيب على هامش العملية ، و ذلك بمقر هذا المجمع الخاص الذي يقع بمنطقة النشاطات ذراع بن صباح ببلدية تازولت.

وأكد مسير مجمع سيرام-ديكور" أمين معلة بهذه المناسبة أن هذه العملية هي أول عملية تصدير لمنتوجات المؤسسة التي أبرمت اتفاقيات تجارية لتصدير منتجاتها نحو الأردن ، حيث ستنطلق 10 حاويات شهريا نحو الأردن طيلة فترة عام قابلة للتجديد ، على أن تنطلق "بداية من الأسبوع المقبل أول عملية تصدير لهذا المنتوج إلى ليبيا بمعدل 14 حاوية شهريا"، يضيف المتحدث.

وأكد المتحدث أن اتفاقية مماثلة تم إبرامها مع موريتانيا لتصدير نفس المنتوج بفضل التسهيلات التي يمنحها المعبر الحدودي المدشن مؤخرا بين الجزائر و موريتانيا ، مشيرا إلى أن مساعي تبذل حاليا للتصدير نحو بلدان إفريقية أخرى .