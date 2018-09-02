واشنطن تقترح على الفلسطينيين "كونفدرالية" مع الأردن

طرح مسؤولون أمريكيون يعملون على وضع خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين فكرة إقامة كونفدرالية مع الأردن على الرئيس محمود عباس، كما أعلنت ناشطة في منظمة إسرائيلية غير حكومية بعد لقائها عباس الأحد.

وأبلغ عباس خلال اجتماع مع نشطاء حركة "السلام الآن" الإسرائيلية في رام الله فحوى محادثات أجراها مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوث الرئيس الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات حسب ما ذكرت هاغيت عوفران لوكالة فرانس برس.

ونقلت عوفران عن عباس قوله إنه أبلغ المسؤولين الأمريكيين أنه سيكون مهتما فقط إذا كانت إسرائيل أيضا جزءا من هذا الاتحاد الكونفدرالي.

وليس واضحا متى جرت هذه المحادثة رغم أن عباس يرفض مقابلة الأمريكيين منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي.

من جهته، أكد مكتب عباس اجتماع الأحد مع نشطاء السلام، ولكن ليس التعليقات حول الكونفدرالية.