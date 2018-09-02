هذا هو الجدول الجديد للتلقيح الإجباري ضد الأمراض المتنقلة

وقع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي ، قرار يتعلق بتحديد جدول التلقيح الإجباري ضد بعض الأمراض المنتقلة لسنة 2018 .

ويحتوي جدول التلقيح الإجباري الجديد على تلقيحات ضد عدد من الأمراض يتم تقديمها من الولادة إلى ما بعد بلوغ 18 سنة ، بحيث يتحصل البالغون فوق هذا العمر على تلقيح مضاد للخناق ومضاد للكزاز كل 10 سنوات .

كما ينصّ الجدول على إجبارية تقديم 3 تلقيحات خلال فترة التمدرس ، يتعلق التلقيح الأول منها بالأطفال البالغين من العمر 6 سنوات وهي عبارة عن مضادات للخناق ، الكزاز ، السعال الديكي اللاخلوي ، والشلل، أما التلقيح الثاني فيتعلق بالأطفال البالغين من العمر من 11 إلى 13 سنة وهي مضادات للخناق والكزاز، أما التلقيح الإجباري الثالث فيقدّم عند بلوغ 16 إلى 18 سنة من العمر وهو مضاد للخناق ومضاد للكزاز أيضا.