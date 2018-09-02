فيلم وثائقي عن مساهمة سكان الجنوب في الثورة شمال الوطن

عرضت مؤسسة بالكوم نهاية الأسبوع أول عرض شرفي لفيلم وثائقي حول مساهمة سكان الجنوب في الثورة التحريرية بشمال الوطن، وسط حضور عدد من المثقفين والمخرجين والمهتمين بالتاريخ الوطني.

وقد تناول هذا الوثائقي، الذي أعده الصحفي أحمد جمال في مدة 52 دقيقة، أهم المعالم التاريخية، التي مرت بها الجزائر، خلال الحقبة من سنة 1500م إلى عام 1954م، وإبراز مقاومة الشعب الجزائري لأطماع الغرب، بغرض تسليط الضوء على دور المزابيين في الكفاح المسلح، والتركيز على إيمانهم بالعقيدة الروحية، والوحدة الوطنية، حيث يعد الفيلم رقمنة للتاريخ الوطني المكتوب، وتحويل الرواية الشفوية إلى الوسائط السمعية البصرية.

وكشف مخرج الفيلم قاسم بن زكري لـ”الشروق” أنّ أهم العقبات التي واجهته خلال إنتاج هذا العمل الفني، هي نقص المراجع والأرشيف المتعلق بمحاور الفيلم، مضيفا أنه وجد في بعض الأحيان صعوبة في أخذ الشهادات الحية من مصدرها الأصلي، نظرا لتحفظ أصحابها عن التصريح، اعتقادا منهم أن جهادهم في سبيل الله، ولا يحتاج إلى إعلام وتشهير، كما أوضح ذات المتحدث باّن العائق الكبير الذي عانى منه هو انعدام ممول لهذا العمل، مما اضطر إلى تحمّل مصاريف الإنتاج كاملة على عاتق المؤسسة، ورغم هذا يتم حاليا مواصلة العمل لإتمام الجزء الثاني من الفيلم.

ويناشد قاسم بن زكري الجهات الوصية أو المؤسسات الاقتصادية الخاصة تمويل مشاريع إنتاج السمعي البصري، خاصة التاريخية منها، حتى يتم المحافظة على الاحترافية المطلوبة في الإنتاج الإعلامي.