أهم مموني الجزائر
أعلنت مصالح الجمارك الجزائرية، عن قائمة أهم الدول الممونة وقيمة الواردات للبلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 وتطورها (ارتفاعا وانخفاضا) مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017.
(المصدر: المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات التابع للجمارك)
الدول القيمة ( مليون دولار) التطور
الصين 4.133 -21,05%
فرنسا 2.668 +9,93%
ايطاليا 2.200 +9,13%
اسبانيا 2.132 +21,14%
المانيا 1.888 +2,16%
تركيا 1.318 +6,29%
الأرجنتين 1.300 +44,12%
الولايات المتحدة 990 -11,53%
كوريا الجنوبية 774 -32,40%
الهند 756 +20,38%
البرازيل 714 -18,12%
روسيا 619 -13,06%
بلجيكا 386 +4,61%
السعودية 380 +37,68%
كندا 332 -22,43%
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