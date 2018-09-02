الجزائري عمروش سيكون أول مدرب يضمن التأهل لـ “كان” 2019 مع ليبيا

يتجه المدرب الجزائري لمنتخب ليبيا، عادل عمروش، إلى تحقيق حلم كافة الليبيين بالتأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، في حال قرر الاتحاد الدولي للكرة “فيفا” تجميد النشاط الكروي في نيجريا، بسبب تدخل الحكومة في عمل الاتحاد الكروي المحلي.

ومعلوم أن المنتخب الليبي الذي يقوده الجزائري عادل عمروش منذ بداية الصائفة، سيواجه منتخب جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل على ملعب الأخير، لحساب الجولة الثانية من تصفيات “كان” 2019، قبل استقبال المنتخب النيجيري في الـ 13 من أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد الدولي للكرة هدد نيجريا أمس السبت في بيان نشره على صفحته الرسمية، لاتخاذ خطوة إيقاف النشاط الكروي، داعيا القائمين على الشؤون الكرة في “أبوجا” إلى ضرورة إدارة الهيئة الكروية عن طريق الرئيس المنتخب في 2014 وباقي أعضاء اللجنة التنفيذية.

وفي حال اتخاذ “الفيفا” قرار إيقاف النشاط الكروي في نيجيريا، سيضمن المنتخب الليبي وبشكل كبير تأهله لنهائيات “كان” بالكاميرون، حتى في حال خسارته أمام جنوب إفريقيا، حيث تنص لوائح الاتحاد الإفريقي على تأهل أول وثاني كل مجموعة لنهائيات الكاميرون، ليكون بذلك التقني الجزائر عادل عمروش أول مدرب يضمن الوجود مع منتخب ليبيا في العرس الكروي القاري.