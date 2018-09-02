كوليرا: لا حالة جديدة خلال أربعة أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في آخر حصيلة لوباء الكوليرا، أنه لم يتم، إلى غاية اليوم الأحد، تسجيل أي حالة مؤكدة خلال الأربعة أيام الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هناك "انخفاضا محسوسا لعدد الحالات المشتبه فيها خلال الأربعة أيام الماضية بمعدل لا يتعدى 6 حالات يوميا"، مشيرة إلى أن الوباء "يبقى محصورا في ولاية البليدة فقط، في حين تبقى فرق الصحة مجندة في الميدان إلى غاية تحديد مصدره بدقة".

وذكرت وزارة الصحة أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته "يبقى ساري المفعول إلى غاية القضاء النهائي على الوباء".