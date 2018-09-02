انخفاض العجز التجاري بأكثر من 53 %

تراجع العجز التجاري للجزائر بأكثر من 53 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 منتقلا الى3.252 مليار دولار مقابل 6.992 مليار دولار، خلال نفس الفترة من 2017، حسب ما علمت وكالة الأنباء الجزائرية لدى الجمارك.

و ارتفعت الصادرات ما بين جانفي و جويلية 2018 إلى 23.656 مليار دولار مقابل20.205 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 ،أي بارتفاع قدره 3.45 مليار دولار ، حسب معطيات المركز الوطني للإرسال و نظام المعلومات التابع للجمارك.

أما الواردات، فتراجعت بشكل طفيف الى26.908 مليار دولار مقابل27.197 مليار دولار خلال فترتي المقارنة، ما يمثل انخفاضا ب289 مليون دولار (1.06 )بالمائة.

و قد بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 88 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 مقابل 74 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.