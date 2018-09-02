أويحي يمثل الجزائر في المنتدى الصيني الإفريقي

اتجه الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الأحد ، إلى بكين أين سيمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي المقرر يومي 3 و 4 سبتمبر ، كما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح نفس المصدر أن الوزير الأول سيكون مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

وتستضيف بكين هذا الاثنين قمة صينية أفريقية ستركز إلى حد كبير على تقوية التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول للقارة السمراء.