معهد باستور يبحث عن أشخاص " يشكلون خطرا " يحملون " الكوليرا" دون تظهر عليهم الأعراض

أكد مدير معهد باستور زوبير حراث، اليوم الأحد أن مصالحه بصدد البحث عن" أشخاص يحملون جرثومة الكوليرا دون ان تظهر عليهم الأعراض " مؤكدا خلال إستضافته اليوم في التلفزيون العمومي ان هاؤلاء من حيث لا يعلمون " يشكلون خطرا قد يؤدي الى إنتشار الوباء " و ان " البحث جار حولهم لتشخيصهم وعلاجهم "

و عكس ما تم تداوله حول منبع "سيدي لكبير" إعترف مدير معهد باستور أن " مصدر إنتشار وباء الكوليرا في الجزائر" لم يتم تحديده على الرغم من إكتشاف جراثيم في منبع سيدي لكبير و منابع اخرى لخواص في الوقت الذي يستمر فيه المعهد في القيام بالتحاليل بالتعاون مع هيئات و مؤسسات اخرى على غرار الجزائرية للمياه و" سيال " .

أما بخصوص فاكهة الدلاع فأكد زبير حراث أن “العينات التي قمنا بها بخصوص الدلاع هي سليمة”، مضيفا ” الكوليرا مصنف على انه ينتقل عن طريق المياه الملوثة وفي الحالات الشاذة يمكن للخضر والفواكه المسقية بمياه القذرة بدون طبخها او غسلها يمكن ان تشكل خطرا”، مضيفا “إلى حد الآن لا تزال البحوث جارية وتتطلب وقتا طويلا وهمنا هو تكسير حلقة انتشار الوباء”

و طمأن المتحدث المواطنين مؤكدا ان الوباء " في منحنى تنازلي بعيدا عن التهويل وقبل الدخول المدرسي نتمنى الا تكون اي حالة جديدة”.