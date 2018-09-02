رسميا... فرنسا ستفحص المسافرين الجزائريين خوفا من الكوليرا

رسميا... فرنسا ستفحص المسافرين الجزائريين خوفا من الكوليرا

إتخدت فرنسا إجراءات وقائية لمواجهة خطر انتقال وباء الكوليرا الى أراضيها حيث رفعت وزارة الصحة الفرنسية من مستوى الـتآهب على مستوى المطارات و شركات الطيران و ذلك بعد اسابيع من إنتشار الوباء في الجزائر .

و قالت صحيفة " لو باريزيان " الفرنسية ان " مديرية العامة للصحة (DGS) أبلغت الإدارة العامة للطيران المدني (DGAC) و التي بدورها نشرت لدى شركات الطيران و المطارات بلاغا يحتوى على إرشادات منظمة الصحة العالمية عند الفحص الروتيني أو الحجر الصحي للمسافرين من المناطق المتضررة من الكوليرا "

و نبه البلاغ مؤسسات الطيران انه في حالة ما إذا اصيب احد المرضى " بالقيء او البراز فإنه من مسؤوليتهم تطهير الطائرة " .

و سبق ان نفت السفارة الفرنسية إتخاذ إجراءات مماثلة و إعتبرت ان الأمر لايعدوا مجرد إشارات غير ان وزارة الصحة الفرنسية اختارت توقيت إنحسار الوباء في الجزائر لتعلن إجراءاتها الجديدة في حق المسافرين الجزائريين

القراءة من البلاد

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