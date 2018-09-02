رسميا... فرنسا ستفحص المسافرين الجزائريين خوفا من الكوليرا

إتخدت فرنسا إجراءات وقائية لمواجهة خطر انتقال وباء الكوليرا الى أراضيها حيث رفعت وزارة الصحة الفرنسية من مستوى الـتآهب على مستوى المطارات و شركات الطيران و ذلك بعد اسابيع من إنتشار الوباء في الجزائر .

و قالت صحيفة " لو باريزيان " الفرنسية ان " مديرية العامة للصحة (DGS) أبلغت الإدارة العامة للطيران المدني (DGAC) و التي بدورها نشرت لدى شركات الطيران و المطارات بلاغا يحتوى على إرشادات منظمة الصحة العالمية عند الفحص الروتيني أو الحجر الصحي للمسافرين من المناطق المتضررة من الكوليرا "

و نبه البلاغ مؤسسات الطيران انه في حالة ما إذا اصيب احد المرضى " بالقيء او البراز فإنه من مسؤوليتهم تطهير الطائرة " .

و سبق ان نفت السفارة الفرنسية إتخاذ إجراءات مماثلة و إعتبرت ان الأمر لايعدوا مجرد إشارات غير ان وزارة الصحة الفرنسية اختارت توقيت إنحسار الوباء في الجزائر لتعلن إجراءاتها الجديدة في حق المسافرين الجزائريين