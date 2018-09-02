فتح 915 منصب جديد في إطار عقود التشغيل بالمطاعم المدرسية بورقلة

وافقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على فتح مناصب عمل جديدة في إطار عقود ما قبل التشغيل بطلب من والي ورقلة عبد القادر جلاوي من أجل تحسين الخدمات بالمطاعم المدرسية.

وحسب الوالي جلاّوي خلال إشرافه على حفل تكريم التلاميذ الأوائل على مستوى الولاية، فإن مصالحه عازمة على أن يكون الموسم الدراسي الحالي أحسن من سابقه، حيث صارح الحضور بعدم رضاه عن النتائج الدراسية المسجلة في الولاية الموسم الماضي التي اعتبرها متواضعة بعد تراجع نسبة النجاح في الولاية في امتحان شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الابتدائي.

كما ثمّن مجهودات الطواقم التربوية التي حققت نتائج إيجابية وبخاصة بملحقة ثانوية البرمة التي فجّرت المفاجأة بتصدرها ترتيب ثانويات الولاية بنسبة نجاح بلغت 88 بالمائة بعدما تذيّلت الترتيب الموسم الماضي، مطالبا بالمزيد من الاجتهاد لتحقيق معدلات مرتفعة وعدم الاكتفاء بالنجاح بمعدل الانتقال فقط، كما وعد بالقيام بزيارة ميدانية تشجيعية إلى دائرة البرمة خلال شهر سبتمبر الجاري، وتدشين الثانوية الجديدة التي استفادت منها هذه الدائرة الحدودية التي تبعد عن عاصمة الولاية بـ 400 كلم، بالإضافة إلى معاينة مختلف المشاريع والمرافق الحيوية الأخرى.

أما عن الدخول المدرسي المرتقب بحر هذا الأسبوع، فقد تم تجنيد المجتمع المدني وعديد القطاعات كالحماية المدنية والبيئة والصحة والشبيبة والرياضة والأشغال العمومية من أجل القيام بحملات النظافة على مستوى المؤسسات التربوية ومحيطها كما بادر أعضاء المجلس الشعبي الولائي في هذه الحملات الميدانية، كما أعطى جلاوي تعليمات صارمة لرؤساء البلديات من أجل تجنيد كافة الإمكانيات المادية والبشرية والعتاد لهذه الحملة، كما شدد على إعادة الاعتبار لدورات المياه لتكون لائقة، وحثّ مديري المدارس على الاعتناء بنظافة المطاعم المدرسية وحجرات الدراسة وتوزيع الكتاب المدرسي خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

تجدر الإشارة إلى أن التلاميذ الأوائل في الامتحانات الرسمية على مستوى الولاية أقيم على شرفهم حفل تكريمي تحت إشراف الوالي وبحضور الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية تقرت والسلطات الأمنية والمحلية بالإضافة إلى المنتخبين في مختلف المجالس الشعبية، حيث تحصل كل تلميذ على جهاز كمبيوتر محمول ووسام وشهادة شرفية.