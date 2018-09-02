وزارة الصحة : منذ 4 أيام لم يتم تسجيل حالات “كوليرا” مؤكدة

أكدت وزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل حالات مؤكد إصابتها بداء الكوليرا منذ أربعة أيام.وأوضح يوسف طرفاني، مدير مركزي بوزارة الصحة،خلال استضافته في قهوة وجورنان،أن الحالات التي تم استقبالها تدخل في اطار التدابير الوقائية.

للإشارة، بلغ عدد حالات الإصابات المؤكدة بالكوليرا بلغ 74 حالة، كما أكدت أن 132 حالة غادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء التام.