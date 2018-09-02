مصر: قانون "الأخبار الكاذبة" يدخل حيز التنفيذ

بدأت مصر،اليوم الأحد، تفعيل قانون لتنظيم الصحافة والإعلام، يسمح بمراقبة بعض حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، المعروف بقانون مكافحة "الأخبار الكاذبة".

ونشرت الجريدة الرسمية،أمس السبت، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صادّق على القانون، وأنه سيعمل به في اليوم التالي لنشره.

وبموجب القانون، الذي أقره غالبية نواب البرلمان في جويلية الماضي، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمشكل بقرار رئاسي عام 2017، متابعة "كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف أو أكثر".

وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية.