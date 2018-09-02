تسجيل 12 حالة مشتبه في اصابتها بـ”الكوليرا” خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، ان عدد الحالات الجديدة التي تم تسجيلها خلال 48 ساعة والمشتبه في اصابتها بداء الكوليرا،بلغ 12 حالة.وقال يوسف طرفاني،مدير مركزي بوزارة الصحة، خلال استضافته في قهوة وجورنان،إن الحالات المسجلة مجرد اشتباه في انتظار النتائج النهائية للتحاليل.

وأكد طرفاني، أن عدد الحالات المؤكدة في 2018، بلغت 74 مريض، معتبرا النسبة ضئيلة .