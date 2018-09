انفجارات في مطار عسكري سوري

قالت وسائل إعلام سورية رسمية، إن الانفجارات التي سمعت في محيط مطار المزة العسكري قرب دمشق، في وقت مبكر الأحد، كانت نتيجة انفجار في مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي، لكن مسؤولاً في تحالف إقليمي يدعم دمشق قال إنها ناجمة عن ضربات إسرائيلية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله: “مطار المزة لم يتعرض لأي عدوان إسرائيلي وإن الأصوات التي سمعت تعود لانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي”.

وقال المسؤول، إن الانفجارات نجمت عن إطلاق صواريخ إسرائيلية عبر هضبة الجولان وإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها.

وأرجع المرصد السوري لحقوق الإنسان الانفجارات إلى ضربات جوية إسرائيلية وقال إنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وسبق أن أقرت “إسرائيل” بتنفيذ ضربات جوية في سوريا بهدف إضعاف قدرة إيران وحلفائها بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية التي تدعم الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبعة أعوام.

ولم يرد أي تعليق من إسرائيل على التقارير عن الانفجارات.

وفي ماي، قالت إسرائيل، إنها هاجمت جميع البنى التحتية العسكرية الإيرانية تقريباً في سوريا بعد أن أطلقت قوات إيرانية صواريخ على أراض خاضعة لسيطرة إسرائيل لأول مرة.

