قديورة وسوداني مهددان بتضييع سفرية غامبيا

يتجه الثنائي الجزائري الدولي عدلان قديورة وهلال العربي سوداني لتضييع اللقاء المرتقب للخضر ضد غامبيا في الـ8 من شهر سبتمبر الحالي، وهذا بالنظر للإصابات التي يعاني منها الثنائي الذي غاب عن اللقاء الذي جمع فريقهما نوتنغهام فورست أمس ضد برنتفورد.

ويِعاني متوسط الميدان عدلان قديورة إصابة على مستوى الخدّ، تعرّض لها في مباراة نوتنغهام فورست والمضيف ويغان، ضمن إطار مشوار بطولة القسم الثاني الإنجليزي، في الـ 18 من أوت الماضي.

بينما يشكو المهاجم العربي هلال سوداني إصابة على مستوى الرّكبة، تعرّض لها في مباراة البطولة، بين نوتنغهام فورست والزائر برمنغهام، في الـ 25 من أوت الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الثنائي مطالب بالحضور إلى مركز سيدي موسى بداية من أمسية الغد الإثنين للكشف للطاقم الطبي للخضر عن خطورة الإصابات التي يعاني منها الثنائي ولو أن مشاركتهما في لقاء غامبيا يبقى أمر وارد جدا.