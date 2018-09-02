غوارديولا يهدد محرز

كشف التقني الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن أسباب إبعاده للنجم ليروني ساني عن قائمة "السيتي" في آخر لقاء ضد نيوكاسل والذي لعب أمسية أمس في إطار الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

بحيث أكد غوارديولا في تصريحات لشبكة BBC قائلا:" ساني من أفضل لاعبي مان سيتي الموسم الماضي، ويجب أن يكون مهما أيضا هذا الموسم، وتشكيلتي تضم 6 مهاجمين، وأنا أختار من يلعب على ضوء الخضم وما أرام مناسبا لفريقي".

وأكد قائلا:" هذه المرة ساني كان خارح القائمة، المرة المقبلة قد يكون سترلينغ، أو محرز، دافيد سيلفا، خيسوس أو أغويرو ".