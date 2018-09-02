تحرير طفل مختطف في الخامسة من عمره بالبليدة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوعرفة ولاية البليدة، من تحرير طفل في الخامسة من عمره من مختطفه في ظرف قياسي، و إلقاء القبض على هذا الأخير بتهمة محاولة الاختطاف، حسبما أفادت به خلية الاتصال على مستوى هذه الهيئة. وتعود حيثيات هذه القضية، استنادا لذات المصدر، إلى تلقي مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة، اتصالا هاتفيا عبر الرقم الأخضر 1055، مفاده تعرض طفل يبلغ من العمر خمس سنوات الساكن بحي الرمل بلدية بوعرفة للاختطاف. وفور تلقي الخبر، تم توجيه دورية على الفور إلى مكان وقوع الحادث وتطويق المنطقة، و في ظرف قياسي تم العثور على المشتبه فيه البالغ من العمر 39 سنة رفقة الطفل المختطف، و الذي كان بصحة جيدة و لم يتعرض إلى أي اعتداء. وتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، أضاف المصدر.

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