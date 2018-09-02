معهد فلكي يحدد أول أيام السنة الهجرية الجديدة

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر، أن بداية أول أيام شهر محرم لبداية السنة الهجرية الجديدة، ستوافق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري.

وأفاد موقع روسيا اليوم، نقلاً عن رئيس المعهد الفلكي المصري حاتم عودة ، إن "الحسابات التي أجراها المعهد كشفت أن شهر ذي الحجة سيبلغ طوله 30 يوماً، حيث ستكون نهايته يوم الاثنين الموافق ال10من شهر سبتمبر الجاري".

وبين عودة، أن هلال شهر محرم سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الثامنة ودقيقة واحدة بتوقيت القاهرة المحلي الأحد 29 من ذي الحجة الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري.

وأشار عودة، إلى أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" في مدينة القاهرة، وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ما عدا داكار ونواكشوط ومراكش وفاس والجزائر.

وأوضح عودة، أنه يلاحظ وجود فترة زمنية لمكوث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم "يوم الرؤية" في الغالبية العظمى للبلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس في ذلك اليوم.