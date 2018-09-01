مكمل غذائي يعالج سرطان الثدي

يعتبر سرطان الثدي أكثر أنواع الأورام شيوعا بين النساء في أنحاء العالم عامة، ومنطقة الشرق الأوسط خاصة. ويتم سنويا تشخيص نحو 1.4 مليون حالة إصابة جديدة، ويودي المرض بحياة أكثر من 450 ألف سيدة سنويا حول العالم، وفقا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح باحثون نشروا دراسة حديثة بمستشفيات "مايوكلينك" الأمريكية بأن مكملا غذائيا يستخدم في المشروبات الرياضية، يمكن أن يعالج سرطان الثدي المقاوم للعقاقير.

وأضافوا أن الأدوية التي تعالج سرطان الثدي مثل "تراستوزوماب" تحسن حياة بعض المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي، لكن بعض الأورام قد تصبح مقاومة لتلك الأدوية.

وقرر قائد فريق البحث الدكتور تارو هيتوسوجي وزملاؤه استكشاف طرق جديدة لحل هذه المشكلة، واختبروا إمكانية استخدام مكمل غذائي يسمى "السيكلوكريستين" في الحد من أورام سرطان الثدي.

واكتشف الباحثون أن هذا المكمل الذي يستخدم في المشروبات الرياضية قد عرقل نمو هرمون "هير2" المسؤول عن سرطان الثدي، دون أن يسبب آثارا جانبية سامة.

وجاءت تلك النتيجة بعد دراسات أجريت على الفئران المصابة بسرطان الثدي، والتي أظهرت مقاومة للأدوية مثل "تراستوزوماب".

وقال مدير برنامج "مايو كلينيك لسرطان الثدي" ماثيو غوتز إن التجارب السريرية المستقبلية على البشر ستكون ضرورية لتحديد فعالية هذا الدواء لعلاج سرطان الثدي المقاوم للعقاقير.