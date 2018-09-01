الأزمة السياسية في مدغشقر.. الإتحاد الإفريقي يستنجد بخبرة رمطان لعمامرة

سيصل قريبا الديبلوماسي الجزائري رمضان لعمامرة الى أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر كمبعوث خاص للاتحاد الإفريقي.

وأعلن رئيس الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد موافقة السلطات في مدغشقر على تعين لعمارمة كمبعوث للاتحاد الافريقي.

حيث التقى فقي رئيس مجلس الشيوخ ريفو راكوتوفاو حول الوضع السياسي الحالي والعملية الانتخابية في مدغشقر.

وكان لعمارمة قد اختتم مهمته الاولى في مدغشقر شهر ماي الفارط .

حيث مكَن المعارضة والسلطة في هذا البلد من تحديد تاريخ 7 نوفمبر المقبل كدور أول للانتخابات الرئاسية.

والاتفاق على تاريخ 19 ديسمبر المقبل لاجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

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