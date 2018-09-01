هكذا تسبب بيريز في غياب رونالدو عن حفل الاتحاد الأوروبي

أكدت صحيفة ''توتو سبورت'' الإيطالية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد هو السبب الحقيقي الذي دفع كريستيانو رونالدو للغياب عن حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي الذي أقيم على هامش قرعة دور مجموعات رابطة الأبطال التي أقيمت يوم الخميس بـ موناكو...

وحسب نفس المصدر، فإن رونالدو الذي كان يتأهب للالتحاق بالإمارة الفرنسية، قرر في آخر الدقائق إلغاء رحلته إلى هناك على متن طائرته الخاصة بعدما تأكد من وجود محاولات من طرف رئيس نادي ريال مدريد للضغط على مسؤولي الاتحاد الأوروبي لمنح جائزة أفضل لاعب لصالح لوكا مودريتش، في وقت كان متأكدا من فوزه بالجائزة للمرة الرابعة والثالثة تواليا خاصة أنه كان الأفضل أوروبيا على الاطلاق خلال الموسم الماضي.