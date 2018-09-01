ليبيا تعيد فتح معبر رأس جدير مع تونس

أعلنت وزارة الداخلية الليبية السبت إعادة فتح المعبر الرئيسي مع تونس بعدما أغلقته منذ أكثر من شهر ونصف شهر.

وأكد مراسل لفرانس برس في بن قردان، المدينة التونسية التي تبعد 30 كلم من رأس جدير، إعادة فتح المعبر، لافتا إلى أن أكثر من مئتي متظاهر عمدوا بعدها إلى قطع طرق وإحراق إطارات مانعين مسافرين ليبيين من العبور.

ويطالب هؤلاء بان تتفاوض السلطات الليبية معهم في شأن شروط إعادة فتح المعبر وليس مع الحكومة التونسية.

وفي بيان مقتضب، قالت وزارة الداخلية الليبية انه تم اتخاذ قرار بإعادة فتح المعبر "لتسهيل انتقال المسافرين الليبيين والتونسيين" من دون تفاصيل إضافية.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات من إغلاق مطار طرابلس بسبب معارك.