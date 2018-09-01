محرز خامس أغلى صفقة في تاريخ “الميركاتو” الصيفي

بات النجم الكروي الجزائري رياض محرز صاحب أغلى صفقة انتداب اللاعبين في صيف 2018، والخامس في لائحة ترتيب أغلى عقود شراء الكرويين في تاريخ سوق الإنتقالات الصيفية.

وأُسدل ستار سوق انتقالات اللاعبين الصيفية مساء الجمعة الماضية.

وانتقل الجناح رياض محرز (27 سنة) في الـ 10 من جويلية الماضي، من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي الإنجليزيَين، لِمدّة 5 مواسم، وبِقيمة 67.8 مليون أورو. لِيتربّع الدولي الجزائري على عرش “الميركاتو” الصيفي 2018.

وفيمايلي لائحة أغلى صفقات انتداب اللاعبين في أوروبا، خلال فترة التحويلات الصيفية (تاريخيا/ الخاصة بِالصيف وليس الشتاء).

جاء في صدارة الترتيب، صانع الألعاب الفرنسي كيليان مبابي (19 سنة/ أمّه جزائرية)، الذي انتقل محليا صيف 2017 من موناكو إلى باريس سان جيرمان، بِمبلغ 180 مليون أورو، وبِعقد تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2022.

وشغل المركز الثاني نجم الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو (33 سنة)، الذي انتقل من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني صيف 2009، لِمدّة 6 مواسم (أُضيف لها فيما بعد 3 مواسم أخرى). بِمبلغ 100 مليون أورو.

وحلّ ثالثا حارس المرمى الإسباني كيبا أريزابالاغا (23 سنة)، الذي انتقل في أوت الماضي من أتليتيك بيلباو إلى تشيلسي الإنجليزي، لِمدّة 7 مواسم، وبِمبلغ 80 مليون أورو، المُرادف لِأغلى صفقة انتقال خاصّة بِحرّاس المرمى في تاريخ كرة القدم.

ونال المركز الرابع صانع الألعاب الفرنسي توماس لومار (22 سنة)، الذي انتقل في جوان الماضي من موناكو إلى أتليتيكو مدريد، لِمدّة 5 مواسم، وبِمبلغ 70 مليون أورو. المُرادف لِأكبر مبلغ دفعته إدارة النادي الإسباني، من أجل جلب لاعب رغبت في الإستفادة من خدماته.

وجاء سادسا خلف رياض محرز، حارس المرمى الدولي البرازيلي أليسون بيكر، الذي انتقل في جويلية الماضي من روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي، لِمدّة 6 مواسم، وبِمبلغ 62.5 مليون أورو.