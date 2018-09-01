بالفيديو.. سليماني يُسجل هدفه الأول بقميص فينرباتشي

سجل النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني هدفه الأول بقميص فريقه الجديد فينرباتشي التركي في اللقاء الجاري حاليا ضد فريق قيصري سبور.

في الجولة ال4 من الدوري التركي الممتاز.

وتُشير النتيجة الحالية لتفوق الضيوف على زملاء سليماني بثلاثية لهدفين.

وسجل “السوبر سليم” الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ال57.