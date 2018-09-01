أوكيجة وبولحية في ريادة ترتيب القسم الثاني الفرنسي

ساهم اللاعبان الدوليان الجزائريان حارس المرمى ألكسندر أوكيجة ومتوسط الميدان فريد بولحية عصر السبت، في تعميق فريقهما ماتز الفارق في صدارة ترتيب بطولة القسم الثاني الفرنسي.

وفاز فريق ماتز بِثنائية نظيفة على الضيف لونس، ضمن إطار الجولة السادسة من عمر منافسة “الليغ 2”.

وأكمل فريق لونس اللقاء بِعشرة لاعبين، بعد أن طرد الحكم المدافع فابيان سونتونز في الدقيقة الـ 37. وحينها كانت النتيجة متعادلة سلبا.

وخاض حارس المرمى ألكسندر أوكيجة كامل أطوار مواجهة لونس، مثلما كان الشأن في المقابلات الخمس الأخرى، بِألوان فريقه ماتز. وتلقت شباكه أربعة أهداف. والأمر ذاته لِزميله لاعب الوسط فريد بولحية، مع تسجيله هدفَين في البطولة.

وفي الطرف المقابل، شارك الدولي الجزائري السابق متوسط الميدان وليد مسلوب أساسيا مع فريقه لونس، وخاض كامل أطوار مواجهة ماتز.

وكان ألكسندر أوكيجة (30 سنة) قد انتقل في جوان الماضي إلى فريق ماتز، لِمدّة ثلاثة مواسم. قادما من نادي ستراسبورغ الفرنسي. بينما يلعب فريد بولحية (25 سنة) لِفريق ماتز منذ جانفي الماضي.

ويتصدّر ماتز لائحة الترتيب بِرصيد 18 نقطة (ستة انتصارات في ست مقابلات)، مُتقدّما عن المطارد نيور بِفارق خمس نقاط. ويتموقع لونس في المركز ثالثا بِمجموع 12 نقطة ومباراة متأخّرة.

وسيكون ألكسندر أوكيجة وفريد بولحية معنيَين بِمباراة “الخضر” والمضيف الغامبي، في الـ 8 من سبتمبر الحالي، ضمن إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019. بعد أن وجّه لهما الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي الدّعوة. عِلما أن أوكيجة وبولحية لم يسبق لهما تمثيل ألوان أيّ منتخب وفي كل الفئات، ما يعني أن اتحاد الرئيس خير الدين زطشي لم يلجأ إلى الفيفا، لِجلب رخصة التأهيل الدولي.

وسيحضر ألكسندر أوكيحة لِأوّل مرّة مقابلات المنتخب الوطني الجزائري، وسيكون دون شكّ احتياطيا رفقة زميله عز الدين دوخة، مقابل الزجّ في مباراة غامبيا بِحارس المرمى الأساسي وهاب رايس مبولحي. أمّا فريد بولحية – الوافد الجديد الآخر – فعليه الإجتهاد، لِحجز مقعد أساسيّ في خط وسط يُعاني “التّخمة”.