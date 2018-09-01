مراسلة صادرة عن الوظيف العمومي تؤكد:

قطعت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في مراسلة لها مؤرخة شهر أوت المنقضي، تحوز “الشروق” نسخة منها، الشك باليقين فيما يتعلق بمسألة الجمع بين منصبين نوعيين.

وفي هذا الصدد، فقد أشارت مراسلة الوظيف العمومي، أنه لا يمكن الجمع بين منصبين نوعيين، وذلك عقب استفسار العديد من رؤساء البلديات لدى مصالح الوظيف العمومي حول إمكانية الجمع بين المنصب العالي، أمين عام ذو الطابع الهيكلي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرخ في 13 ديسمبر 2016، المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية، والمنصب العالي، مكلف بالدراسات الإقليمية ذو الطابع الوظيفي، المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ديسمبر 2017، المحدد لعدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان إدارة الجماعات الإقليمية.

وفي هذا السياق، فقد أكدت مصالح الوظيف العمومي في مراسلتها على استحالة الجمع بين المنصب العالي الهيكلي والمنصب العالي الوظيفي، وبعبارة أخرى فقد أوضحت ذات المصالح أنه لا يمكن الجمع بين منصبين نوعيين.