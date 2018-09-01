أول هدف لغزال مع ليستر

سجل المهاجم الدولي الجزائري رشيد غزال أول هدف له في البطولة الإنجليزية لكرة القدم خلال هزيمة فريقه ليستر سيتي داخل الديار أمام ليفربول (1-2)، اليوم السبت لحساب الجولة الرابعة من "البريمير ليغ".

ويدعم أشبال المدرب الألماني يورغن كلوب وضعيتهم في الترتيب العام بتسجيلهم لأربعة انتصارات متتالية (12 نقطة) في انتظار اجراء مباريات كل من تشيلسي وتوتنهام لاحقا.

وجاء هدف اللاعب السابق لموناكو بعد ضغط شديد "للثعالب" وهفوة فادحة لحارس ليفربول، البرازيلي أليسون، لما كان فريقه متقدما بنتيجة 2-0 خلال الشوط الثاني.

وأظهر لاعبو ليفربول وجهين مغايرين: الأول بسيطرة مطلقة في الشوط الأول الذي أنهوه بـ 2-0 من تسجيل ساديو ماني (د 10) و روبرتو فيرمينو (د 45) و الثاني بوجه شاحب لمدة 20 دقيقة بعد عودتهم من حجرة تغيير الملابس.