اختيار فرنسي لتجسيد دور “الداي حسين” يثير فتنة

أثار قرار المنتجة الجزائرية “سميرة حاج جيلالي”، اختيار الممثل الفرنسي “جيرراد ديبارديو”، في دور “الداي حسين” بفيلم أحمد باي، الجدل وألهب منصات التواصل الاجتماعي، حيث أجمعت الكثير من الآراء عن سوء الاختيار وعدم مناسبته للدور كونه غير مسلم وصاحب فضائح أخلاقية ، و هارب من العدالة الفرنسية.

الكاتب الصحفي محمد علال، انتقد على صفحته، اختيار جيرارد للدور، فاتحا باب الجدال، حيث اعتبر أن الممثل حسان كشاش كان ليكون الخيار الأنسب، وتساءل عن سر إسناد الدور لفرنسي في حين أنه تم التصريح سابقا أن ممثلي الفيلم يجب أن يكونوا جزائريين.