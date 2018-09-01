بن غبريت تقترح تخصيص يوم السبت لتكوين موظفي القطاع

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن 16 ألف موظف بالقطاع استفادوا من الدورات التكوينية للموسم الدراسي 2017-2018، مؤكدة أن عدد الأساتذة المستفيدين من التكوين قد بلغ أزيد من 12 ألف أستاذ بنسبة تقدر بـ 74.8 بالمئة. وأكدت الوزيرة، صبيحة اليوم، في مداخلتها خلال إشرافها على اجتماع منسقي هيئات التفتيش ومديري معاهد التكوين ورؤساء مصلحة التكوين بمديريات التربية بأن التكوين يهدف إلى تحسين كفاءة الموظفين لأداء مهامهم، رغم صعوبة المأمورية نظرا لعدم وجود وقت مناسب نظرا لكثافة الحج الساعي الدراسي، مما سيجعل برمجة عملية التكوين لتتوافق مع أحد أيام الراحة، مقترحة يوم السبت.

وأشارت بن غبريت في سياق حديثها، أن حوالي 53.352 أستاذا جديد استفاد من التكوين التحضيري، إلى جانب تنظيم 807 عملية تكوين لفائدة العمال المهنيين وعمال الدعم. وعن تكوين المفتشين، فقد كشفت أن وزراتها قد نظمت 157 عملية تكوينية، بمعدل 23 عملية شهريا لصالح 9 آلاف مفتش.