تجارالجملة يتهمون : “بارونات الاستيراد وراء إشاعة تلوث الخضر و الفواكه”

هدد تجار أسواق الجملة وموزعي الخضر والفواكه، بعدم تسويق المنتجات الفلاحية المستوردة، على خلفية الإشاعات التي طالت الفلاحين وتحميلهم مسؤولية تفشي وباء الكوليرا بسبب عمليات سقي المحاصيل بالمياه الملوثة.

وجاء القرار عقب اجتماع ممثّلي أسواق الجملة و موزّعي الخضر و الفواكه اليوم السبت 1 سبتمبر 2018 بالمقرّ الوطني فإنّ الجمعية الوطنية للتجّار و الحرفيّين، حيث رفض المشاركون في الاجتماع ما أسموها “الشائعات التي تمسّ بالمنتوجات الفلاحيّة المحليّة”، وأكدوا أنّ الفلّاحين مموّني أسواق الجملة يعتمدون في سقيهم للخضر و الفواكه على مياه الآبار و السدود.

وردا على المعلومات التي أوردها بيان صادر معهد باستور الجمعة، بشان تلوث الخضر والفواكه، والتي نفاها اليوم مدير المعهد، تحدّى تجار الجملة وموزعي الخضر والفواكه، أيّ مخبر خاص أو عمومي بالقيام بتحاليل على أيّ منتوج من الخضر و الفواكه المحليّة للكشف عن نوعيّته، موجهة دعوة لمهندسي تلك المخابر في أيّ وقت و في جميع الأسواق عبر ولايات الوطن.

وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع، أنّ الفواكه و المواد الغذائيّة المستوردة هي المشكوك في نوعيّتها و في سلامة المواد الكيماويّة المعالجة بها. وتساءل تجار الجملة، عن خلفيات تلك الإشاعات المتزامنة مع تحضيرات يقوم بها متعاملون زراعيّون لتصدير بعض المنتجات الفلاحيّة بداية من 2019 و المتزامنة أيضا مع افتتاح الخط البرّي ( الجزائر – موريتانيا ).

وانتقد البيان صمت من منظمات الباترونا و النقابات الاقتصاديّة أمام إشاعات تهدف إلى تحطيم الإنتاج الوطني و الإضرار بالفلاحين الجزائريّين و تدعوهم إلى الإسراع للاستثمار في إنتاج الحبوب و الحليب و اللحوم و الصناعة الغذائيّة.

وأكد المشاركون في الاجتماع، رفضهم استغلال تلك الإشاعات من طرف بارونات ( مستثمرون وهميّون) لتحطيم مشاريع الإنتاج و العودة إلى استيراد الخضر و الفواكه. وأعلن أنّ ممثّلي أسواق الجملة للخضر و الفواكه سيرفضون تسويق جميع المنتوجات المستوردة التي تضرّ بمموّنيهم من الفلّاحين و المنتجين.